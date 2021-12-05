الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: «قادرون باختلاف» احتفال مختلف وخاص للرئيس السيسى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن احتفال "قادرون باختلاف" كان احتفالًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الخاصة بافتتاحات المشروعات تغلب عليها الأرقام والجدية، أما اليوم كانت هناك روح وحالة خاصة.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تواصل الرئيس السيسي مع ذوي الهمم تستطيع أن تلمسه وتشعر بحالة الصدق فيه، منوها أن الرئيس كان حريصا على حضور احتفالية "قادرون باختلاف" للمرة الثالثة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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