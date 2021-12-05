الباز: «قادرون باختلاف» احتفال مختلف وخاص للرئيس السيسى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن احتفال "قادرون باختلاف" كان احتفالًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الخاصة بافتتاحات المشروعات تغلب عليها الأرقام والجدية، أما اليوم كانت هناك روح وحالة خاصة.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تواصل الرئيس السيسي مع ذوي الهمم تستطيع أن تلمسه وتشعر بحالة الصدق فيه، منوها أن الرئيس كان حريصا على حضور احتفالية "قادرون باختلاف" للمرة الثالثة.

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