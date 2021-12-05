ندوة توعوية لحث طلاب المدارس على ترشيد استهلاك المياه

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية مائية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، بمدرسة وليد الجعفري في الغردقة، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً وزيادة الاستخدامات.

تناولت الندوة، اليوم الأحد، التأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بمصر، من خلال قيام الطلبة والطالبات بالتوعية بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين.

وأكدت الندوة، ضرورة ترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوسهم من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كذلك أكدت الندوة التى حاضرت فيها المهندسة اسراء محمد عبد الجواد بالادارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية، ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة أربعة محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها، وايضا تهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات، وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.

وأشارت الندوة ، إلى حاجة قطاعات الدولة لضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية، بالاضافة إلى استعراض توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال الاستغلال الأمثل، وتعظيم الاستفادة من المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.