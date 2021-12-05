الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلتين في دار الأوبرا العمانية

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلتين موسيقيتين بدار الأوبرا في سلطنة عمان، بالساعة السابعة مساء يومي 24، و25 فبراير المقبل.


ويقدم خيرت بمشاركة عازفي الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية خلال الحفلين مختارات من أبرز مؤلفاته الموسيقية متضمنة مقدمات مسلسلات وموسيقى تصويرية لأفلام سينمائية وجزء من موسيقى عمل أوبرالي.


وأعد الموسيقار عمر خيرت للحفلين برنامجا فنيا متنوعا يتضمن تقديم مختارات من أشهر مؤلفاته الموسيقية، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، افتتاحية مصرية، غوايش، وجه القمر، اللقاء الثانى، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك وعارفة".


ويتميز عمر خيرت بقدرته على مزج الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، وتأليف مقطوعات تقدم أفضل ما في الثقافتين الموسيقتين من تعبير فني.


ونال «خيرت» الكثير من الجوائز المحلية على مستوى المنطقة، ومن أهمها جائزة الشرق الأوسط للموسيقى، وجائزة عُمان في عام 1993، واشتهر بإعادة توزيع أعمال محمد عبد الوهاب الأصلية مثل "من غير ليه"، وأغاني أم كلثوم مثل: "إنت عُمري".

فيما يختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت، سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، لعام 2021، بحفلين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي الإثنين  والثلاثاء 20 و21 ديسمبر المقبل، برفقة فريق الأوركسترا الخاص به.

وتعتبر حفلات الموسيقار الكبير من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدس الجمهور وإقامة حفلاته تحت شعار "كامل العدد" دائمًا.

وتعد الموسيقى التي يقدمها من أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تشد الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة.

الأوبرا العمانية عمر خيرت خيرة الموسيقار عمر خيرت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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