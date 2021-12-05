القومى للإعاقة: قرارات الرئيس السيسى دافع قوى لدعم ذوى الهمم

رحّب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته في احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة.

وأكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، أن قرارات الرئيس تمثل دافعا قويا ومباشرا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، من خلال القرارات والقوانين والتشريعات.

وأضاف المشرف العام على المجلس، أن حزمة القرارات الأخيرة من شأنها زيادة أوجه الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات خاصة الدراما والثقافة والتعليم والرياضة والحياة الكريمة، وإبراز قدراتهم الحقيقية، وكذا المساهمة الفعالة في تمكينهم الاقتصادي ودمجهم، وهي من المحددات الرئيسية التي يعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على السعي في تنفيذها.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، لتكون جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

قصة الكفاح والإصرار

وقال «السيسي»، إن قصة الكفاح والإصرار والإرادة، من أجل بناء دولتنا الحديثة، قابلها العديد من التشابكات والتحديات التى واجهناها معًا خلال السنوات الماضية، وما زلنا نقف معًا، كتفًا بكتف، ونعمل يدًا بيد، من أجل تخطي كل الصعاب سعيًا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله "عـز وجل" لمن يتقـن عمله، وبأن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات والهمم، وهو ما حرصنا عليه ووجهنا به مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة في مسارات العمل الوطني.