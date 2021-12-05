الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نادين خان لـ«الدستور»: التحضير لـ«أبو صدام» استغرق عامًا كاملًا.. وواجهنا صعوبات عديدة

نادين خان
نادين خان

أعربت المخرجة نادين خان، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول فيلم "أبو صدام" للنجم محمد ممدوح. 

وقالت في تصريحٍ لـ«الدستور»، إنها تتمنى حصول الفيلم على جائزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة أن ذلك يعتبر خطوة مهمة لها في مسيرتها الفنية. 

وأشارت خان، إلى أن التحضير للفيلم استغرق ما يقرب من عامٍ كامل لأن الفكرة كانت تشغلها منذ فترة، ولكن لن تستطيع الإفصاح عن ملهم الفكرة في الوقت الحالي. 

وأضافت أنها واجهت العديد من الصعوبات منها؛ التصوير على طريق دولي والتصوير طول الوقت في "لوكيشن" واحد وهو "التريلا".

واعتبرت خان، أن ظهور العنصر النسائي طوال الفيلم في حالة صمت خدم الفكرة بشكلٍ كبير، وعن اختيارها لاسم الفيلم، أكدت أن سائقي "التريلا" دائمًا ما يدعوهم بـ"أبو فلان"، وفضلت اختيار اسم "أبو صدام" لأنه يعبر عن الحالة التي يعيشها البطل طوال الوقت من صدام وقهر. 

وعُرض فيلم "أبو صدام" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، فيما قررت الشركة المنتجة، طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في منتصف شهر ديسمبر الجاري. 

والفيلم من بطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي الطيب، وعلي قاسم، ويعتبر أولى إنتاجات شركة "سي سينما برودكشن" السينمائية.

ويدور "أبو صدام" حول سائق عربية نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، وبجانبه التابع الخاص به، ويمرون خلال الطريق ببعض المشاكل التي تؤثر على بطل الفيلم وتقلب الأحداث.

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