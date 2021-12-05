الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا يصل لحديقة الحيوان البلجيكية.. والحجر الصحي ينتظر المصابين

فرس النهر
فرس النهر

كشفت حديقة حيوانات بلجيكية عن أن اثنتين من فرس النهر أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا فيما يمكن أن تكون هذه الحالات الأولى المبلغ عنها في هذا النوع.

وقالت الصحيفة إن أفراس النهر إيماني، البالغ من العمر 14 عامًا، وهيرمين البالغ من العمر 41 عامًا لا تظهر عليهم أي أعراض باستثناء سيلان الأنف.

وقالت حديقة حيوان أنتويرب في بلجيكا إن الزوجين وُضعا في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح كيف التقطت أفراس النهر الفيروس، لكن الموظفين اختبروا الزوجين بعد أن شوهدوا وهم يعانون من سيلان الأنف.

وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان، فرانسيس فيركامين "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى اصابة هذا النوع، في جميع أنحاء العالم، حبث تم الإبلاغ سابقًا عن الإصابة بالفيروس بين فصائل القردة العليا والقطط".

وأكدت الصحيفة أن حديقة حيوان أنتويرب تحقق في أسباب العدوى، وقالت حديقة الحيوان إن أيًا من حراس الحديقة لم يظهروا مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وعلى جانب آخر، أكدت حديقة حيوان سان دييجو إصابة اثنين من الغوريلا بفيروس كورونا، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا قد انتقل من حيوان إلى إنسان وثبت فيما بعد أنه ينتقل من البشر إلى الحيوانات.

وأكدت الصحيفة أن الحيوانات الأليفة بما في ذلك القطط والكلاب والقوارض أصيبت بالفيروس ومتحوراته بعد الاتصال مع أصحابها ، بينما في حدائق الحيوان، تم الإبلاغ عن حالات في الحيوانات مثل القطط الكبيرة ثعالب الماء والضباع، كما انتشر المرض في مزارع المنك والحيوانات البرية مثل الغزلان.

وتابعت أن الحيوانات الأليفة تلتقط عدوى كورونا من أصحابها، حيث تم اكتشاف متغير ألفا في أربع قطط وكلبين لأول مرة.
وحذر الأطباء البيطريون من أن الفيروس يمكن أن يسبب مشاكل في القلب في الحيوانات.

فرس النهر حديقة الحيوان عالم فيروس كورونا الكلاب القطط الحجر الصحي موظفين حيوانات

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