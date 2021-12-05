الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها للفئات من ذوي الهمم.

وكشف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الأحد، في احتفالية "قادرون باختلاف"، عن 5 إجراءات لتنفيذها، جاءت كالآتي:

1- تضمين المشروعات المنفذة لخدمة ذوي الهمم في مشروع "حياة كريمة" بكافة المتطلبات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية.

2- التوسع في مجالات وتدريب المعلمين بالآليات والمهارات بأسس الطرق الحديثة؛ للتواصل مع ذوي الهمم لتمكينهم وتعليمهم وتحصينهم وتفوقهم في جميع المجالات الدراسية والعلمية.

3- قيام مؤسسات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية التى تستهدف إبراز قدرات ذوي الهمم في بناء الجمهورية الجديدة.

4- قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير البرامج والأنشطة المتخصصة في رفع اللياقة البدنية لذوي الهمم وصقل مهاراتهم.

5- التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لصياغة وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يفتح لهم آفاقا للمستقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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