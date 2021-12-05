الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لمناشدة والدها.. جامعة سوهاج تعالج طفلة مصابة بعيب خلقي في الرقبة

من جانب الاستجابة
من جانب الاستجابة

استجابت جامعة سوهاج، لحالة الطفلة (ح.ح) المقيمة بقرية عرب التنبكية التابعة لمركز ومدينة أخميم، والبالغة من العمر 4 سنوات،  والتي كان والدها قد ناشد المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبني حالة ابنته، التي تعاني من عيب خلقي في رقبتها، حيث أنها لا تستطيع تحريكها يميناً أو يساراََ ولم يستطيع الأطباء تشخيص حالتها تشخيصاََ صحيحاً.

واستقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، صباح اليوم، والد الطفلة، وطمأنه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج الطفلة، حيث وجه بسرعة إدخالها للمستشفى الجامعي، وتوقيع الكشف الطبي وإجراء ما يلزم من أشعات وفحوصات لتشخيص الحالة المرضية.

وبناءاََ على التوجيهات الصادرة من رئيس الجامعة، كلف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مسؤولي إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي، باستيفاء متطلبات العلاج للمريضة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها. 

محافظة سوهاج طلاب مستشفيات العاملين

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