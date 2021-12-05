الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيمان الحصرى فى ضيافة صاحبة السعادة غدًا

إيمان الحصري في ضيافة
إيمان الحصري في ضيافة صاحبة السعادة

تشهد قناة «dmc»، غدا الإثنين، الظهور الحصري الأول للإعلامية إيمان الحصري من خلال برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، وتتحدث فيه «الحصري» عن فترة مرضها  وكيف مرت هذه الفترة عليها وعلى أسرتها، وطلب محبيها وأسرتها من جمهورها الدعوات لها بالشفاء، فضلًا عن كواليس وأسرار حصرية تتحدث عنها إيمان الحصري لأول مرة وتفتح قلبها لصاحبة السعادة وتوضح الداعمين وأقرب الناس لها خلال تلك الأزمة، كما تتحدث عن الأسباب التي جعلتها تجري عددا من العمليات الجراحية وكواليس وحواديت حصرية عن ابنتها وأسرتها واختيارها لتقديم حفل طريق الكباش، والعديد من الأسرار والحكايات التي تبوح بها للمرة الأولى في صاحبة السعادة.

إيمان الحصري في ضيافة صاحبة السعادة
إيمان الحصري في ضيافة صاحبة السعادة
إيمان الحصري في ضيافة صاحبة السعادة
إيمان الحصري في ضيافة صاحبة السعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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