برلمانية: ذوو الهمم حصلوا على الكثير من المزايا في عهد الرئيس السيسي ‎‎

ثمنت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الهمم، خاصة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد.

وأكدت عبد العظيم، في بيان صحفى لها، أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجهت عضو مجلس النواب التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية.

وشددت على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستكمال النهضة الحديثة التى يعيشها المواطن المصرى.