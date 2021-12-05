الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«البرهان»: مؤشرات ايجابية لدعم المجتمع الدولي مجددًا للخرطوم

البرهان
البرهان

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، عن دعم المجتمع الدولي مجددًا للسودان.

وقال البرهان في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن هناك مؤشرات إيجابية تتصل بدعم المجتمع الدولي مجدداً للخرطوم.

وأضاف البرهان إن المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الإفريقي، ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة.

وأضاف: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريباً إلى ما كانت عليه تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".

وفي 21 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه، وينبغي عليه أن يطرح تشكيلة وزارية "كلها من التكنوقراط"، على قول البرهان.

في سياق متصل، أوضح البرهان أن الانتخابات، الني يؤمل إجراؤها في يوليو 2023، ستكون مفتوحة "لجميع القوى التي شاركت" في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع.

وفي مقابلة منفصلة مع وكالة "رويترز"، قال البرهان إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.

وقال البرهان: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية لن يكون لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيراً إلى أن هذا هو الوضع لطبيعي وما تم الاتفاق عليه.

وفي شأن المظاهرات التي وقع فيها عدد كبير من القتلى، قال البرهان: بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين.. والحكومة تحمى حق التظاهر السلمي".

في سياق آخر، قال البرهان إن "المؤتمر الوطني" (حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير) لن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، مضيفاً: "المؤتمر الوطني لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية ونحن ملتزمون بذلك".

كما توقّع البرهان عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفًا أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.

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