الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ضمن المسابقة الدولية.. العرض الثاني لـ«جسد ضئيل» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جسد ضئيل
جسد ضئيل

يعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيلم "جسد ضئيل" ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "جسد ضئيل" من إخراج لورا ساماني، ومن إنتاج إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا، وأحداثه تدور في إيطاليا في بداية القرن العشرين، تلد أجاتا طفلة ميتة، بينما تمنع القوانين تعميد الأطفال الميتين، تقرر أجاثا خوض رحلة خطرة لتذهب إلى مكان قالوا لها إنه يعيد الأطفال الميتين للحياة مرة أخرى لتعميدهم.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، في الساعة الـ 5:30 مساءً في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.

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