الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريكس بكورونا

ملكة هولندا السابقة
ملكة هولندا السابقة بياتريكس

أكدت خدمة الإعلام الملكي في هولندا (آر.في.دي)، اليوم السبت، أن ملكة هولندا السابقة بياتريكس التي تبلغ من العمر 83 عاما، أصيبت بفيروس كورونا.

 

وجاء في بيان  خدمة الإعلام الملكي الهولندية، نقلته وكالة “رويترز”، أن "الأميرة بياتريكس، كما عرفت منذ تنازلها عن العرش عام 2013، خضعت للاختبار بعد إصابتها بأعراض نزلات برد خفيفة".

 

وأضاف: "الأميرة موجودة في المنزل في عزلة وتلتزم بالقواعد الصحية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم".

 

وبياتريكس هي الابنة الكبرى للملكة يوليانا، التي تنازلت لها عن عرش هولندا في أبريل 1980.

 

وفي عام 2013، أعلنت بياتريكس عن تنازلها عن العرش لابنها الأكبر الأمير فيليم ألكسندر، وكانت بذلك قد تربعت على عرش هولندا طيلة 33 عاما.

 

وقالت بياتريكس: "أنا لا أنسحب لأن مهمتي أصبحت ثقيلة علي، ولكن لاقتناعي بأن مسؤولية بلدنا يجب أن تكون في أيدي جيل جديد".

 

وهي أم لثلاثة أبناء "فيليم ألكسندر (ملك هولندا) والأميران يوهان فريزو وقسطنطين، وجدة لـ8 أحفاد".

 

 

ملكة هولندا السابقة الملكة بياتريكس فيروس كورونا نزلات برد خدمة الاعلام الملكي آر في دي

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