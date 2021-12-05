«العوضي كان بينام على الكنبة».. تصريحات ياسمين عبد العزيز تتصدر «جوجل»

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي تريند محرك البحث العالمي “جوجل”، بعد الإعلان عن حلقتهما مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “سي بي سي” كظهور أول لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية التي سافرت من أجلها إلى سويسرا للعلاج.

ويقدم “الدستور” أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز خلال البرومو المذاع في التقرير التالي.

التربي بيجهز تربتك:

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برومو حلقتها مع منى الشاذلي في أول ظهور لها: "كنت بموت وجاتلي رسالة فيها التربي بيجهز التربة شوفتها وكنت بعيط وبتشاهد".

خلي بالك من بناتي:

وقالت ياسمين خلال الحلقة: "قلت لأخويا الكبير خلي بالك من بناتي عشان ميتبهدلوش من بعدي".

مش قادرة أصدق إني عايشة:

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حالتها الصحية إنها أصبحت جيدة، وقالت: "مش قادرة أصدق إني قاعدة فى برنامج دلوقتي واتكلم عن الموضوع ده مش قادرة أصدق إني عايشة".

الصحة والاحترام وحب الناس:

وأضافت ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء قائلة: 3 حاجات مش ممكن أي حد يشتريها بالفلوس.. الصحة والاحترام وحب الناس".

حب الناس نعمة:

وأضافت ياسمين خلال الحلقة قائلة: "لمست الكثير من الحب والاحترام ودعوات الناس التي كانت متواجدة حولي بشكل كبير خلال فترة الأزمة التي ألمت بي"

وحش الكون:

وخلال الحلقة دخل زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي قائلًا لها “ازيك يا وحش الكون” فردت قائلة: "قعدت تقولي وحش الكون وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون كله و اروح".

كان بينام على الكنبة:

قالت إنه خلال فترة مرضها كان زوجها الفنان أحمد العوضي ينام على الكنبة من خوفه عليها".