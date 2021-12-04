تعرف على موعد بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات (إنفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" عن موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين وأن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

وأكد صندوق علاج الإدمان، أن الحملة تُنفذ فى وجود ممثل عن كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعى، وتبدأ بسحب عينة استدلالية، وإذا تبينت إيجابيتها تحول إلى معامل وزارة الصحة والسكان، للتأكد بشكل قاطع من تلك النتيجة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية أثرت عليها، لذا قبل سحب العينة يفصح الموظف عن كل الأدوية التى يحصل عليها وقد تكون لها تأثير على النتيجة.

وأشار إلى أن القانون أتاح للموظف الذى ثبتت إيجابية عينته التقدم بتظلم، سواء إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، أو الأمانة العامة للصحة النفسية، أو مصلحة الطب الشرعى، حتى يتم التأكد بشكل قطعى ونهائى من تعاطى الموظف المخدرات من عدمه.

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هدفنا الردع وتحقيق عنصر المفاجأة وليس المسح الشامل، بحيث يترقب الموظف الكشف فى أى لحظة، لذا من الممكن أن نوجه الحملة إلى نفس الجهة مرتين خلال أسبوع، وكما قلت سابقًا، نجحنا فى الكشف على نصف مليون موظف وعامل فى الجهاز الإدارى للدولة، وأسهمت الحملات فى خفض نسبة التعاطى من ٨٪ لـ١.٧٪، فيما بلغ عدد الموظفين المتقدمين للعلاج طواعية ٩ آلاف موظف وعامل، منذ إقرار القانون.