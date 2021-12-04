السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هناك العديد من الطرق لاتباع نظام غذائي صحي، ونعرض لكم فيما يلي طرق الالتزام بنظام غذائي صحي.

الحرص على تواجد الأطعمة المغذية في منزلك

 

أبرزها الأطعمة الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تدعم صحة الأمعاء وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري مثل: 
الخضروات
البقوليات
كل الحبوب
المكسرات والبذور
البيض ومنتجات الألبان
بروتينات حيوانية طازجة
 

فكر مرتين قبل اتباع نظام غذائي قاسي


أحد أهم الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند بدء نظام غذائي صحي هو «هل يمكنني الحفاظ على هذا على المدى الطويل؟»، وإذا كانت الإجابة على هذا السؤال بالنفي، فقد تكون قد بدأت في اتباع نظام غذائي قاسي، حيث تعتمد الأنظمة الغذائية السريعة عادةً على تقييد شديد للسعرات الحرارية للحصول على نتائج سريعة لفقدان الوزن، لكن النتائج عادة لا تدوم على المدى الطويل.

استمر في جعل الوجبات الخفيفة بمتناول اليد


وجد الباحثون أنه في لحظات الجوع الشديد تميل الرغبة الشديدة لتناول الطعام، لذلك يعد الحفاظ على الوجبات الخفيفة المغذية في متناول اليد طريقة رائعة لمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وتساعدك الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والألياف على الشعور بالشبع مثل 

الفواكه والخضروات الطازجة
زبادي
الفشار
البيض المسلوق
مكسرات مشكلة وزبدة البندق
حمص أو حمص محمص
مقرمشات الحبوب الكاملة

 

التخطيط مسبقا لتناول الطعام في الخارج


بالنسبة لشخص يكافح من أجل الالتزام بنظام غذائي جديد أو صحي، فإن تناول الطعام بالخارج يبدو وكأنه عقبة أخرى يجب التغلب عليها، حيث تميل وجبات المطاعم إلى أن تكون أعلى في السعرات الحرارية والصوديوم والسكر والدهون والأطعمة فائقة المعالجة من الوجبات المطبوخة في المنزل، وفيما يلي بعض النصائح المفضلة لدينا لتناول الطعام بالخارج:

ابحث في القائمة قبل أن تذهب.
تناول قطعة من الفاكهة في وقت مبكر.
اطلب وجبتك أولاً.

الدايت الرجيم إتباع نمط غذائي صحي الأطعمة السريعة أدوية التخسيس

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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