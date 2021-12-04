«هتقفل التعليقات».. زينب غريب تستفز جمهورها بجلسة تصوير جديدة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة زينب غريب عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها جلسة تصوير استفزت جمهورها.

وشاركت «زينب» الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «إزاي تبقي ستايلست لنفسك؟!!، واحد الدنيا حظوظ وقدر.. فببساطة الهدوم بختارك مش العكس.. اتكلم مع الهدوم واستاذنها وقول لها حبيني، اتنين تخيل شخصية أما بتثق فيها وخليها صديق خيالي كده وخد رأيها.. إنتي إيه رايك يا ست أودري.. واحتمال الناس تقول عليك مجنون أو طايرة منك».

وأضافت: "ثلاثة محدش هيتفق على حاجة واحدة ويقولوا جميلة لأن الجمال نسبي ..المهم إنك أنت أوانتي تحس إنك جميل، أخيرًا اضحك وريح دماغك.. لأن السر في الروح السالكة والدماغ النضيفة.. والقلب اللي مرهف الإحساس".

وانهالت التعليقات الحادة على الصور، حيث شن جمهورها الهجوم عليها رافضين إطلالتها وأوضاعها التي استعانت بها لتصوير الجلسة، وكان أبرز تعليق من أحد متابعيها بعد الهجوم عليها قائلًا: «هتقفل التعليقات وافتكروا كلامي».

التحرش بـ زينب غريب

من جهة أخرى، قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بزينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل بـ100 وش، لقيام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر «أ» على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.