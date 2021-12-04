«مصر للألومنيوم» تكرم وفد نقابة المهندسين بقنا

استقبل المهندس محمود علي أحمد سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت، وفد من نقابة المهندسين بقنا .

ووفقا لبيان الشركة فقد ترأس الوفد الدكتور مهندس استشارى محمود أبوزيد - نقيب المهندسين بقنا ورئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بقنا سابقا ورافقه المهندس خلف إسماعيل الحرز أمين صندوق نقابة المهندسين.

كما حضر اللقاء المهندس محمد درويش عضو مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر.

وجاءت الزيارة لتكريم المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الذين حالفهم التوفيق بالفوز بعضوية مجلس إدارة نادي الالومنيوم الرياضي(مهندس محمود سالم- مهندس نميري عيساوي- مهندس خالد مصطفى- مهندس اسامه سيحه- مهندس محمد عبدالعظيم).

وقام الدكتور نقيب مهندسي قنا بتقديم دروع التكريم باسم النقابة المهندس رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق وشدد على مساندة نقابة المهندسين لجميع أعضاء الجمعية العمومية في كل الميادين.

وحضر التكريم أيضا المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية والمهندس محمد عبدالهادي عزب.



جدير بالذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم كانت قد اعتمدت ميزانية العام المالي 2020-2021، بتحول الشركة من خسائر إلى الربح.

كما ناقشت الجمعية مشروع تطوير خط الانتاج السابع وخط انتاج جنوط السيارات في إطار العمل علي زيادة القيمة المضافة لخام الألومنيوم.

وتسعى الشركة إلى زيادة حجم الإنتاج، والعمل على تلاشي أزمة ارتفاع سعر الكهرباء في إطار القدرة على المنافسة العالمية.

وفي السابق وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، على مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021-2022، بصافي ربح قدره 138.39 مليون جنيه.

واعتمدت الجمعية الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، البالغة قيمتها 493.22 مليون جنيه، بالتمويل الذاتي.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المالي الماضي.