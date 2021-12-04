السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز أم وزوجها العرفى لاتهامهما بضرب ابن الأولى وحبسه فى بنها

ضرب طفل
ضرب طفل

حجزت، اليوم السبت، النيابة العامة في بنها، أما وزوجها العرفي في قضية ضرب نجل الأولى لاعتراضه على زواجها بعد وفاة أبيه وقيامها بحبسه في حجرة وضربه بالخرطوم للتحريات.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بقيام طالب بشكوى والدته وزوجها العرفي بالتعدي عليه بالضرب، وتم ضبط الأم وزوجها العرفي، وبمواجهتهما اعترفا بأن الطفل عندما قام بسب والدته قام زوجها بضربه بالخرطوم دون إحداث أي إصابات.

كشفت التحريات عن أن الأم توفي زوجها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وتزوجت بعد مرور أشهر العدة برجل آخر عرفيا وعاش معها بمسكن الزوجية الخاص بزوجها المتوفى، وأن أهليتها وأولادها يريدون ترك ذلك الزوج وإخراجه من المنزل وعندما نشبت تلك الواقعة، قاموا بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالواقعة. 

أضافت تحريات البحث الجنائي أن تلك الخلافات بسبب قيام أهل الأب المتوفي بتحريض الابن لتحرير محضر بسبب رغبتهم في طرد زوج الأم العرفي وأبنائه من المنزل.

كما تبين من التحريات، أنه عندما نشب الخلاف بين الابن ووالدته لقيامه بسبها حرضه أحد الأشخاص على نشر بوست يتهم فيه والدته وزوجها العرفي بالتعذيب، وذلك للحصول على الوصاية عليه هو وأشقاؤه بدلًا من الأم، وطرد الزوج من منزلهم والتحكم في ميراثهم وحرروا محضرًا، وتم على الفور ضبط المتهمين.

التواصل الاجتماعي النيابة العامة البحث الجنائي احتجاز مواطن قانون العقوبات وأولادها

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