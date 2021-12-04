السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء إنشاء كوبرى للسيارات بمزلقان السكة الحديد فى أبوالنمرس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، السبت، عن البدء في أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبوالنمرس.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، إلى أن الكوبري يعد أحد المطالب الملحّة لمواطني المركز، نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، إضافة إلى أنه سيكون حرمًا مروريًا آمنًا يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأهمية إقامة المزلقانات التي تحد من أخطار الحوادث بنطاق محافظة الجيزة.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارعي النيل وسوريا بحي العجوزة، لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقّد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع النيل في المسافة بين كوبري 15 مايو حتى ميدان الكيت كات، حيث تم تدعيمها بأشجار النخيل والمسطحات الخضراء ضمن أعمال التطوير الشامل الذي يشهده الشارع.

 ووجه محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الشارع في أسرع وقت ممكن، لما للشارع من أهمية مرورية لكونه يربط بين عدد من الأحياء مما سيساهم في تخفيف الحركة المرورية.

وخلال تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع سوريا شدد على رئيس حي العجوزة بالتنبيه على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والفنية، مع مراعاة ارتفاع منسوب البلدورات للتسهيل على المشاة. 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وأشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، وعزت الخرصة، مستشار المحافظ لشئون البيئة.

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