السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق «سوهاج- البحر الأحمر»

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح بالغة إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها عند مركز أخميم على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج ورفع السيارة من على الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قوة تأمين الطريق الصحراوي الشرقي بوقوع حادث سيارة ووجود مصابين، وتبين للواء محمد زين، مدير المياحث أن السيارة رقم "و. ص. 4149"، ربع نقل، أثناء سيرها على الطريق الشرقي بالصحراوي عند مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها "علي. ع. م"، 32 عامًا مقيم بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة السائق  بكسر بالجمجمة، وإصابة "إسلام. ط. ع. ح"، 32 عامًا، و"أحمد. س. أ. ش"، 40 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

المباحث انقلاب سيارة البحر الاحمر أمن مكافحة المخدرات حادث سيارة مدير المباحث محافظة سوهاج

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