رئيس القابضة للتشييد: عوائد مشروعات الشركات التابعة تتجاوز 100 مليار جنيه

قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تخطط لعودة الشركات التابعة لها لمكانتها التاريخية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات لـ"الدستور" أنه في إطار عودة الشركات التابعة لمكانتها فإنه يتم تنفيذ خطة على أعلى مستوى تمثلت في دمج شركات المقاولات في 6 كيانات مختلفة تستهدف إحداث التعاون بين الشركات والتكامل.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه في سبيل إطار العمل على تنمية إيرادات الشركات تم النجاح في رفع عوائد المشروعات الخاصة بشركات الإسكان إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عوائد المشروعات التابعة للشركات ستسهم في حل أزمة السيولة التي كانت تمر بها الشركات التابعة في السابق.

وكشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات في الشركات، لافتا إلى إنه جاري العمل على تنظيم هيكلة الإدارات في الشركات وفقًا للائحة الجديدة.

وأوضح أنه سيتم العمل علي تعديل منظومة الإدارة في القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم دمج شركات المقاولات في 6 كيانات، مؤكدًا أن هذا الدمج يستهدف أحداث التكامل فيما بينهم، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث دمج خاص بالنشاط لكل شركة، لكنه لم يحدث حاليًا حيث تستهدف الشركة القابضة أحداث دمج متخصص في النشاط بمعنى أن تكون هناك شركة خاصة بالطرق والبنية التحتية وأخرى، خاصة بالانشاءات بحيث كل شركة تكون متخصصة في نشاط معين من الكيانات الـ6 التي تم دمجها.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير كشف عن عوائد مشروع تطوير الأرض المجاورة المحكمة الدستورية بالمعادي، لافتا إل أن عوائد المشروع تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لها مشروعات عملاقة تدر عائد جيد للغاية تمثل نسبة كبيرة فيما تحقق إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.