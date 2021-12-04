السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

بعد انتشار «أوميكرون».. برلمانية تطالب بتوعية مستمرة بالإجراءات الوقائية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مختلف وسائل الإعلام إلقاء مزيد من الضوء على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومناشدة المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات فى ظل المتحور الجديد "أوميكرون" خاصة وأن جميع التقارير تشير إلى أنه سريع الانتشار.

وحذرت عطوة، خلال البيان الصادر لها، من مخاطر حالة التراخي الحالية لدى الكثير من المواطنين في شتي أنحاء الجمهورية والتي تتمثل في تخلي البعض منهم عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي تم إعلانها من قبل وزارة الصحة وأجهزة الدولة لتجنب الفيروس، ومنها المحافظة على ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي ساعدت في انتصار الدولة على الفيروس في وقت سابق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ظهور متحور فيروس جديد في جنوب إفريقيا وانتشر في عدة من البلدان، ولذلك لابد على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المنشآت العامة والتجمعات والمواصلات العامة، وارتداء الكمامة، بالإضافة لسرعة الحصول على اللقاح والتعامل مع الموقف بعدم التهاون حتى لا يتحول الأمر لكارثة في الوقت القريب.

من جهتها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، المواطنين بالتوافد على مراكز تطعيم لقاح كورونا، للحصول على اللقاح، خاصة وأنه من المقرر أن يتم تطبيق غدا قرار الحكومة بشأن منع دخول المواطنين للمؤسسات الحكومية.

وأكدت عبد الحليم، علي ضرورة الحصول علي اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ تجنبا لتزايد معدلات الإصابة خاصة مع تفشي المتحور الأفريقي لفيروس كورونا.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تنتصر على الفيروس من خلال وعي المواطنين وتنفيذ كافة قرارات الحكومة سواء بشأن الحصول على اللقاح أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والآن نحتاج إلى هذا الوعي مرة أخرى، خاصة وأن هناك حالة من التهاون في الآونة الأخيرة.

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