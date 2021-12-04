السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

مهرجان المرأة العربية يكرم مؤسسة «بهية» لدورها في علاج سرطان الثدي

ليلى سالم أثناء استلام
ليلى سالم أثناء استلام التكريم

تحت شعار الثقافة واستراتيجية القيادة الأسرية، كًرم مهرجان المرأة العربية بدورته السادسة، مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وتسلمت التكريم ليلى سالم، حفيدة السيدة بهية وهبي، وعضو مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، واستشاري العلاقات الأسرية، إن مؤسسة "بهية" استطاعت في ست سنوات فقط أن تقوم بإنجاز غير عادي في رحلتها للاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الثدي، كما ساهمت في نشر الوعي المصري بخطورة المرض وبأهمية الكشف المبكر عنه، فاستحقت أن تنال لقب أفضل مؤسسة مجتمعية تدعم صحة المرأة في الوطن العربي وخاصة في علاج سرطان الثدي والكشف المبكر عنه. 

سالم وفاخر

وفي السياق ذاته، أعربت ليلى سالم، عن فخرها بما توصلت إليه "بهية" في فترة تبدو وجيزة من توعية بالمرض ودعم نفسي لمريضات سرطان الثدي اللاتي وصفتهن بالمحاربات، إلى جانب العلاج المجاني، حيث صرحت بأن "بهية" وجميع القائمين على هذا الصرح يسابقون الزمن حتى يرى مشروع "بهية الشيخ زايد" النور، ونتمكن من استقبال أول محاربة لسرطان الثدي.

وقدمت سالم، الشكر لمهرجان المرأة العربية، الذي بدوره يدعم كل امرأة عربية ويسلط الضوء على جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تقدم الخدمة المجانية لجميع سيدات المجتمع العربي. 

بهيةة

يُذكر أن مهرجان المرأة العربية يهدف إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني حيث تقوم اللجنة العلمية للمهرجان باختيار مؤسسة خيرية لها دور بارز في المجتمع تجاه المرأة وتجاه الأسرة المصرية. 

كما أن مؤسسة "بهية" بصدد إنشاء فرعها الثاني بمنطقة الشيخ زايد من المستشفى الذي سوف يستوعب نصف مليون سيدة سنويًا من محاربات مرض سرطان الثدي على مستوى الشرق الأوسط مما سوف يقلل قوائم الانتظار.

سالم

كما يهدف إلى تخفيف العبء على فرعها الرئيسي بمنطقة الهرم حتى لا تضطر أي سيدة مصرية إلى الانتظار لتبدأ مراحل علاجها، حيث احتفلت "بهية" مؤخرًا، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بمرور عام على بدء الاستعدادات لإنشاء فرع "بهية" بالشيخ زايد حتى تتمكن من استكمال مشوارها في محاربة مرض سرطان الثدي.

مؤسسة بهية الكشف المبكر عن سرطان الثدي مهرجان المراة العربية مهرجان المراة في دورته ال5 حفيدة بهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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