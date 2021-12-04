السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب منذ قليل، 11 شخصاً بكسور وجروح، وكدمات  متفرقة بأنحاء الجسم، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية، دمنهور أمام قرية منشية المغازى التابعة لدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور، تلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية  مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية، دمنهور أمام قرية منشية المغازى التابعة لدائرة مركز المحمودية.

 وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين  وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية، دمنهور أمام قرية منشية المغازى التابعة لدائرة المركز نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق الأمر الذي ادي لوقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة حادث تصادم البحيرة النيابة العامة محافظة البحيرة دمنهور

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