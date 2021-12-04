اليوم.. أولى جلسات دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

-تفاصيل الأزمة

كانت قد نشبت أزمة بين الفنان القدير وابنته، حيث صرح في وقت سابق بأنه حزين للغاية بسبب رفع ابنته وزوجها قضية ضده، ما دفعه للبكاء من كثرة الحزن.

وقال محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، ويشير إلي أن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة"، وأضاف، أن سبب قيام الفنان رشوان توفيق في إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".

-حفيد الفنان

وقال حفيد الفنان رشوان توفيق خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها شريف عامر ببرنامجه «يحدث في مصر»: «لم أعترض أو أرفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف معاهم وبحب جدي رشوان توفيق وخالتي هبة وعمري ما رفعت صوتي عليهم»، من جانبه، رد الفنان رشوان توفيق عن شرطه لإتمام الصلح مع ابنته: «شرطي الوحيد للتصالح أن يعودوا عما كانوا يريدون فعله ويرضوا بتقسيمي للشاليهات»، وأضاف «رشوان»: «أثر نفسيا علىّ أن ترفع ابنتي قضية لإلغاء التوكيل خشية من خيانة الأمانة وهو أمر صعب ولن أقبله».

-الحجر على الأب

وقالت مصادر قانونية إن الحجر على الأب يعني منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته، ومن شروط الحجر على الأب إصابة الأب بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم، أو إصابة الأب بمرض مثل الزهايمر أو الجنون، أو اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق.