السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة كفر الشيخ» تفتش على 514 منشأة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن علاء الدين ناصف وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على ٣٢٩ منشأة، وتم تحرير إنذار لـ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشآت انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٥١٤ منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر  عن ٤٥ محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 297 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال تفتيش العمل، قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذارت لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيشا دوريا وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت، خلال شهر يوليو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 316 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ173 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 161 منشأة انتهت بتحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال تفتيش العمل قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش على 514 منشأة تفتيشا دوريا وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.

مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ السلامة والصحة المهنية تفتيش العمل انذار مهلة

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