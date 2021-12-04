«لقاءات وافتتاحات وقوانين».. نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع

فعاليات عديدة ولقاءات كثيرة جعلت الأسبوع الماضي للرئيس مكثفًا، حيث شهد الرئيس افتتاح عدة فعاليات هامة أبرزها "إيديكس 2021" ، كما عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين والأجانب، كما أصدر عدة قوانين وكان الأسبوع مليئًا بالأحداث.

"السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة"

خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

"الاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، بالاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية فى عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلًا عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة منها وذلك فى إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

"تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات.

ووجه الرئيس بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين علي مستوي محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

"افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.

"السيسي يستعرض إجراءات حماية الشواطئ"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجارى حاليًا فى شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملًا مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالى الغربى بالبحر الأحمر ومنها محور العين السخنة / العلمين، وذلك فى إطار المفهوم الاستراتيجى الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكبارى ومنظومة الموانئ الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضي، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وبمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات.

"السيسي يؤكد أمام منتدي التعاون الصيني الأفريقي أهمية الشراكة الفاعلة"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي- الإثنين الماضي- عبر الفيديو كونفرانس في منتدي التعاون الصيني الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان فـي سـبيل التعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك المبنـي علـى تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، وذلك لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً في هذا الإطار أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

"الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة داسو الفرنسية للصناعات الجوية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

"السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء اسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذى تم على جانب فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك فى ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.

"الرئيس السيسي يصدق على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية"

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويتكون القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

"مباحثات مع رئيس حكومة إسبانيا بقصر الاتحادية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي- الأربعاء المقبل- بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

"السيسي يحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية"

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس الماضي، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والتى توضح الدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الاختبارت حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة، مؤكداً أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية فى انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكرى.