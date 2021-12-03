الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فيتنام: وزارة النقل تضع خارطة طريق لاستئناف الرحلات الدولية بشكل منتظم

الرحلات الدولية
الرحلات الدولية

أعلنت وزارة النقل الفيتنامية، عن أنها تعمل على إعداد خارطة طريق تستطيع من خلالها استئناف الرحلات الدولية المنتظمة، مع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا" أوميكرون".
وقال نائب وزير النقل نجوين نجوك دون -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية اليوم الجمعة- إنه بموجب الخطة الأصلية المقدمة إلى رئيس الوزراء في 8 نوفمبر الماضي، ستتم إعادة فتح الرحلات الدولية إلى اليابان وجمهورية كوريا و10 دول أخرى في ثلاث مراحل، لكل منها خارطة طريق محددة وتدابير وقائية لمكافحة الوباء.
وأضاف دونج أن المحادثات مع الدول المعنية جارية على أساس الخطة الموضوعة، ولكن نظرًا لظهور متحور جديد من فيروس "كورونا" ، "أصبحت الدول أكثر حذرًا"، بحسب قوله.
وأكد نائب وزير النقل أن استئناف الرحلات الجوية الدولية هو مطلب للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، كما أنه يلبي احتياجات المواطنين، وخاصة المغتربين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم في العام الجديد.. مُشيرًا إلى أن شركات الطيران مستعدة لاستئناف الخدمات الدولية، كما أن قطاع النقل يواصل إجراء محادثات مع الدول الأخرى بشأن هذه المسألة.
كما أكد أعضاء مجلس الوزراء أن قرار استئناف الرحلات الدولية بشكل منتظم يجب أن يعتمد على قدرة فيتنام على الاستجابة للوباء، وهذا يشمل نسبة التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع، بالإضافة إلى كفاءة نظام الحجر الصحي، إلى جانب نتائج المفاوضات مع البلدان والأقاليم بشأن الاعتراف بـ "جواز السفر الصحي"، الذي يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا.

فيما أعلنت السلطات الصحية في فيتنام عن استلام 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بقيمة مليوني دولار أمريكي مُقدمة من الأرجنتين.

وقالت إن التعاون بين الأرجنتين وفيتنام يتطور بصورة جيدة منذ إقامة علاقات ثنائية بين الدولتين في عام 1973.

هانوي وزارة النقل فيتنام وزارة النقل الفيتنامية النقل الفيتنامية

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