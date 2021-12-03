الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كندة علوش تقتل زوجها فى مسلسل «ستات بيت المعادى».. والعرض خلال أسبوع

كندة علوش
كندة علوش

تنتظر الفنانة كندة علوش عرض مسلسلها الجديد «ستات بيت المعادي»، المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

والمسلسل يتناول 3 حقًب زمنية مختلفة هى 1963 و1984 و2000، وتدور أحداث مسلسل ستات بيت المعادي، المكون من 12 حلقة، حول قتل الأزواج، وذلك خلال 3 عصور مختلفة، الستينات، والثمانينات، ووقتنا الحالي، في أجواء من الإثارة الممزوجة بالكوميديا.

 

المسلسل مأخوذ عن المسلسل الأمريكى why women kill، والذي نال إعجاب المشاهدين، وعرض موسمين منه حتي الآن، خلال عام 2019 و2021، وتدور أحداث المسلسل الأمريكي حول ثلاث نساء في عقود مختلفة، ربة منزل في الستينيات، وسيدة مجتمع في الثمانينيات، ومحامية في 2018، وكيفية تعامل كل منهن مع الخيانة الزوجية.

 

يشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

 

يرصد المسلسل في إطار من التشويق والدراما المغلف بالكوميديا السوداء، ستات بيت المعادي علاقات زوجية محفوفة بالمخاطر، ما بين العشق والخيانة والتهديد بالقتل، وهو ما يوحي به الإعلان الرسمي للمسلسل، الذي تشارك في بطولته كندة علوش، وتارا عماد وإنجي المقدم.

آخر أعمال كندة علوش


يذكر أن عادت كندة علوش مؤخرًا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضي القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وريهام نبيل، وياسمين موافي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعي.

كندة علوش مسلسل قتل زوجها مسلسل ستات بيت المعادي ستات بيت المعادي

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وائل لطفي

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