السياحة والآثار تنظم عددا من الفاعليات لذوي الهمم خلال الشهر الجاري

تنظم وزارة السياحة والآثار عددًا من الفاعليات لذوي الهمم طوال شهر ديسمبر الجاري، تتضمن جولات إرشادية ومحاضرات وبرامج تدريبية وأنشطة ترفيهية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة، أنه من بين هذه الأنشطة تنظيم مارثون جرى للصم وضعاف السمع بمنطقة آثار سقارة، وبرنامج لذوى الإعاقة الذهنية وداون حيث يتم استخدام مسرح العرائس كوسيلة للحكي عن فنون العمارة المصرية أثناء الجولات الإرشادية، تنتهى بورشة حكى للأطفال للتدريب على تحريك العرائس القفازية.

كما سيتم تنظيم برنامجًا توعويا لطلبة المدارس داخل المتحف المصري بالتحرير يهدف إلى قبول الآخر كمردود إيجابي فى سلوكيات الأطفال ببرامج الدمج للتوعية بكيفية التعامل مع ذوى الهمم المختلفة، وما تبذله الوزارة من جهود في تحقيق كود الإتاحة بالعديد من المناطق الأثرية والمتاحف لأبنائنا من مصر، وتشجيعا علي أهمية سياحة ذوى الهمم لمصر.

وأضافت، أن البرنامج سوف يختتم بجولة إرشادية تلقى الضوء على سبق المصري القديم فى الإهتمام بذوي الهمم، كما تنظم برنامجا أونلاين للمهتمين بمجال الإعاقة من طلبة الجامعات والباحثين عن أهمية الوعى بسياحة ذوى الهمم وتاريخ الإعاقة بمصر وجهود الدولة بمجال الإعاقة وتعديل القوانين لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم وأهم الخدمات المقدمة لهم، كما سيتم إقامة برنامج للحقيبة المتحفية التي ستنفذ داخلبعض المؤسسات المنوطة بطلبة المدارس من المكفوفين

كما نظمت الهيئة العامة لتنشيط السياحة عددا كبيرا من البرامج لهذا العام من الندوات الثقافية والجولات الإرشادية لذوي الهمم والتي تهدفإلى تنمية الوعى السياحي والأثري .

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير التدريب، أن الوزارة شاركت من خلال اللجنة العليا لخلق وظائف لذوي الهمم بوضع وتحديدأنواع التدريب والتأهيل اللازم لهم لشغل الوظائف المناسبة لهم سواء في القطاع العام والخاص، وخاصة تلك المعنية بالسياحة والآثار والتيتم وضعها علي المنصة الرقمية المعنية بخلق وظائف لائقة لذوي الهمم والتي تقوم بإعداتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقرراطلاقها قريبا.

وأكدت، أنه تم عمل عرض تقديمي لكل ما تقوم به وزارة السياحة و الآثار من مشروعات الإتاحة للمواقع الأثرية والمتاحف.

وأشارت الى قيام الوزارة بتدريب 9 من مرشدي اللغة الانجليزية على لغة الإشارة، بالتعاون مع قطاع الرقابة على الشركات السياحية والإدارة العامة للمرشدين بالوزارة و أحد المراكز المتخصصة، لإتاحة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.