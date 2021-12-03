انطلاق امتحانات «EST» لطلاب الدبلومة الأمريكية بالأكاديمية العربية

نظمت اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية لتأهيلهم للألتحاق بالجامعات المصرية بديلا عن امتحانات “SAT” أو “ACT”، وتستمر لليوم الثاني علي التوالي نظرا لكثافة الأعداد وحرصا من الأكاديمية على أبنائها الطلاب من المدارس الأمريكية.

وتستضيف الأكاديمية 1300 طالب لليوم الأول و7017 لليوم الثاني للامتحانات بإجمالي 8317 طالبا وطالبة بأفرعها (المقر الرئيسي بالإسكندرية-مصر الجديدة-القرية الذكية)، ويعقد الامتحان تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وقيام الأكاديمية بتولي جميع الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية للأختبار شاملة جميع النواحي.

وفي نهاية اليوم، قامت مراكز المسؤولية بالأكاديمية العربية بتوزيع الهدايا التذكارية على طلبة المدارس الأمريكية متمنين لهم وقت سعيد ومتميز بالأكاديمية، ومن جانب آخر قام الطلاب وأولاياء الأمور بالتوجه بالشكر للأكاديمية ولكل القائمين على هذا التنظيم العظم الذي لقي استحسان الجميع.

ويأتي ذلك على هامش برتوكول التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة التربية والتعليم نظرا لما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات وتجهيزات مميزة في شتى أنحاء الجمهورية، وتعقد الاختبارات خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2021 .

وتقوم الوزارة بوضع الامتحانات بالتعاون مع مؤسسة PEARSON العالمية إلكترونيا من خلال أجهزة تابليت، وهو الأمتحان الوحيد المؤهل لدخول الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة داخل مصر.

وفي سياق آخر، تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.