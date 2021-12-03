الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة صادر ضده حكم غرامة بـ35 مليون جنيه في القاهرة

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب إحدى الشركات بمنطقة قصر النيل في محافظة القاهرة، صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة والأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب لتنفيذ فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالي غرامة مالية مستحقة بلغت 35 مليون و 499 ألف جنيه، وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

رجال المباحث القاهرة صاحب إحدى الشركات قصر النيل حكم غرامة 35 مليون جنيه

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