ضبط صاحب شركة صادر ضده حكم غرامة بـ35 مليون جنيه في القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب إحدى الشركات بمنطقة قصر النيل في محافظة القاهرة، صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة والأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب لتنفيذ فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالي غرامة مالية مستحقة بلغت 35 مليون و 499 ألف جنيه، وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.