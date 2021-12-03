الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب إفريقيا: هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور أوميكرون

طفل مصاب باميكرون
طفل مصاب باميكرون

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال.

ولفتت السلطات الصحية إلى أن هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور أوميكرون وننصح الاستعداد لذلك.

وأشارت السلطات الجنوب إفريقية إلى أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة دخول الأطفال تحت سن 4 سنوات للمستشفيات بسبب المتحور "أوميكرون".

وقالت السلطات "ما زلنا نبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

ويستهدف فريق من الباحثين يعمل مع حكومة إقليم جاوتينج بجنوب إفريقيا، وهو بؤرة تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا، استكمال دراسة جديدة بشأن مدى خطورة السلالة المتحورة بحلول الثلاثاء المقبل.

ويتسلط الاهتمام على إقليم جاوتينج، وهو أكثر أقاليم جنوب إفريقيا اكتظاظا بالسكان، منذ أن أعلنت الحكومة في 25 نوفمبر الماضي أن السلالة الجديدة المتحورة تم اكتشافها من عينات جاءت من هذه المنطقة، واستتبع هذا الإعلان فرض قيود على السفر من جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بروس ميلادو رئيس اللجنة الاستشارية في إقليم جاوتينج قوله خلال مقابلة أمس الخميس: "هل هذه السلالة أقل خطورة؟، ليس لدينا إجابة على هذه التساؤلات حتى الآن"، مضيفا أن "اللجنة الاستشارية تعمل في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، وسوف نقدم على الأرجح عرضا توضيحيا بهذا الشأن خلال اجتماع مغلق الثلاثاء المقبل".

وأضاف ميلادو، الباحث في جامعة ويتووترزراند، في جوهانسبرج، وهو متخصص في استخدام الأنماط الحسابية للتنبؤ بمسارات الأوبئة، أن نتيجة هذا الدراسة سوف تعلن في وقت لاحق على الرأي العام.

وكشفت دراسة لبيانات وبائية في جنوب إفريقيا أن خطر عودة الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" تبلغ ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع مثيلها من السلالات الأخرى المتحورة من كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج أمس الخميس، نقلا عن بيان عبر البريد الإلكتروني لمركز جنوب إفريقيا للأمراض الوبائية والتحليل والمركز الوطني للأمراض المعدية.

جنوب أفريقيا أوميكرون كورونا الأطفال إصابات

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