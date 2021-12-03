الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 659 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 659 طن بضائع عامة ومتنوعة، و448 شاحنة، و62 سيارة، حيث شملت حركة الصادرات 399 طن بضائع عامة، و213 شاحنة و17 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 260 طن بضائع عامة، و235 شاحنة، و45 سيارة ملاكي، وتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء في بيان موانيء البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة (PALTIC SARIT) فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 87 شاحنة و30 سيارة ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 45 شاحنة، والسفينة (دليلة) بحمولة 1 شاحنة و 14 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل) بحمولة 73 شاحنة، وغادرت السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 110 شاحنات و16 سيارة ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 80 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع، السفينة (عمان) وغادرت السفينة (سيناء)، حيث تم استقبال 29 شاحنة بحمولة 260 طنا، و1 ملاكي،  وتصدير 23 شاحنة، بحمولة 399 طنا، و1 سيارة ملاكي.

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