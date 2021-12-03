الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

الأحد.. انطلاق معرض «هذا الجسد الذي يسكنني» للفنانة مونل جنحو

الفنانة مونل جنحو
الفنانة مونل جنحو

تفتتح الفنانة مونل جنحو أحدث معارضها تحت عنوان "هذا الجسد الذي يسكنني"، في جاليري ديمي بالزمالك،وذلك يوم الأحد 5 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بحضور لفيف من الفنانين والنقاد وعدد من الشخصيات العامة.

 



 ومحول عنوان معرضها "هذا الجسد الذي يسكنني"، قالت الفنانة مونل جنحو " قد يبدو اسم المعرض عنوان لرواية ولكنه عنوان لما يحدث في جسدنا منذ القِدم فهذا الجسد يرهقنا، يتحدى البعض منّا في كيفية التعامل معه، يشغل حيز كبير من تفكيرنا ، يسعدنا ويشقينا، يحتاج إلى الإنطلاق أحياناً وإلى الهُدنة أحياناً أخرى وإلى الترويض في كثير من الأحيان. هذا الجسد يحتاج أن يُحبّ، أن يُحترم، أن يأخذ شكلاً مقبولاً لنا، و قد تشغله نواقصه وأوجاعه، و قد يتغلّب على الروح ويذلها ويقهرها ولكن إذا حَسُنت إدارته فهو يتصالح مع الروح ويصيران كياناً واحداً لا ينفصل أبداً (جسدي مقدس كذلك جسدك ، لا ينفصل أبداً عن روحي .. جسدنا مقدس إلى أن يواري الثري)".
 

 


و مونل جنحو فنانة مصرية، تخرجت بمرتبة الشرف من كلية السياحة والفنادق، غيرت وظائفها عدة مرات لتصل أخيراً إلى حلمها الأول أن تصبح فنانة، التحقت بالعديد من المدارس وورش العمل الفنية في مصر وفلورنسا، شاركت في العديد من المعارض منذ عام 2012، لها مقتنيات لدى أفراد بمصر والخارج.

وتقدم الفنانة ما يزيد عن 40 عملاً من بينها أعمالاً نحتية لأول مرة،  يستمر عرضها حتى 16 ديسمبر الجاري بجاليري ديمي في الزمالك.

رحاب جاليري ديمي بالزمالك هذا الجسد الذي يسكنني لفيف من الفنانين والنقاد الفنانة مونل جنحو فنانة مصرية من أصول متعددة الثقافات

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