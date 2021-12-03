5 إصابات بالمتحور أوميكرون فى نيويورك

سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون وفق ما أعلنت الحاكمة كاثي هوكول، طالبة من مواطنيها الإقبال على التطعيم وتجنب الهلع.



وكتبت حاكمة الولاية التي تضم زهاء 20 مليون نسمة، على تويتر: "لا داعي للقلق. علمنا أن هذه المتحورة ستصل، ولدينا الأدوات لوقف انتشار" جائحة كوفيد-19.. لقحوا أنفسكم. تلقوا جرعتكم المعززة. ضعوا كماماتكم".

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مساء الأربعاء تسجيل أول

حالة إصابة مؤكدة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا،وهو ما يعتبر إشارة على مدى انتشار السلالة المكتشفة مؤخرا بالفعل في جميع أنحاء العالم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حالة الإصابة الحديثة بكوفيد-19 في كاليفورنيا كانت إصابة بالسلالة أوميكرون، وأن المصاب كان مسافرا عائدا من جنوب إفريقيا في 22 نوفمبر.



وكان المصاب قد تلقى التطعيم بشكل كامل، وظهرت عليه أعراض طفيفة وحالته في تحسن، وكان يخضع للحجر الصحي الذاتي منذ أن أثبتت الاختبارات ايجابية اصابته. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تتبع جميع جهات الاتصال الوثيقة وجرى إجراء الفحوصات وكانت نتيجتها سلبية.

يُذكر أن العلماء في جنوب أفريقيا أكدوا اكتشاف متحور (أوميكرون) الجديد من فيروس كورونا، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء -إلى جانب الحكومة- عن قلقهم إزاء ظهور سلالة (أوميكرون)، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب إفريقيا الخميس، كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.