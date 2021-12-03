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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة  3-12-2021 نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.


وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 21 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 21 14
مطروح 21 13
السلوم 21 13
سيوة 20 12
بورسعيد 22 16
دمياط 21 15
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 21 14
العريش 23 14
رفح 22 15
رأس سدر 23 15
نخل 19 11
نويبع 24 15
طابا 20 15
كاترين 22 11
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 24 15
مرسى علم 25 16
الفيوم 22 13
بنى سويف 22 12
المنيا 23 12
أسيوط 23 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 25 13
شلاتين 30 18
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18

مصر ارصاد جديد الوادي الجديد سوهاج المنيا البحر الاحمر الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط نويبع وادى النطرون الوجه البحري دمياط حالة الطقس

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