تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدني بكورنيش النيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدني داخل ممشى أهل مصر حرم كورنيش النيل، الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

الاتجاه القادم من مناطق المظلات باتجاه مناطق وسط المدينة عدم الاستكمال بمحور الكورنيش فمطلع كوبرى روض الفرج فالمنزل اتجاه شارع عبد القادر طه فيمينًا اتجاه شارع عبيد فيمينًا اتجاه شارع ترعة جزيرة بدران، والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدوراني اتجاه مناطق وسط المدينة.

الاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة الاستكمال أعلى كوبرى روض الفرج اتجاه شارع عبيد فيمينًا اتجاه شارع ترعة بدران والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدوراني اتجاه مناطق وسط المدينة.

وذلك اعتبارا من الساعة 3 صباحا يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وحتى الساعة 10 صباحًا بذات اليوم.

ومن جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.