الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قوافل تلقيح طلاب المدارس ضد فيروس كورونا فى دمياط

قوافل تلقيح طلاب
قوافل تلقيح طلاب المدارس ضد فيروس كورونا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل التى أطلقتها مديرية الصحة فى أولى أيام خطة تطعيم طلاب المدارس بالفئة العمرية من سن ١٥ حتى ١٨ عاما بلقاح فيروس كورونا.

واستهدفت قوافل اليوم ٨ مدارس بالإدارات التعليمية "دمياط، كفر سعد، دمياط الجديدة، الروضة، الزرقا، السرو، كفر البطيخ، فارسكور" وهم مدرسة كفر سعد الثانوية، مدرسة اللوزى الثانوية للبنات بدمياط، مدرسة دمياط الجديدة المتميزة، مدرسة الرحامنة الثانوية بالروضة، مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بالزرقا، مدرسة حمزة السنباطى الثانوية بنات بالسرو، مدرسة كفر البطيخ الثانوية ومدرسة الزخرفة الثانوية بنات بفارسكور.

وأكدت "محافظ دمياط" على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التطعيم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة أيضاً على توسيع دائرة التطعيم داخل المدارس تزامنًا مع القوافل التى تم إطلاقها لتطعيم المواطنين، للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين لتحقيق رؤية الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض وكيل صحة دمياط تعليم دمياط

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