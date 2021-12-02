تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 31 إصابة جديدة، وشفاء 46 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و999 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 1394 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة. .

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 529 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 373 ألفا و739 إصابة، كما سجل شفاء 2009 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 350 ألفا و239 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و479 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 64 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 742 ألفا و 173إصابة، كما تم تسجيل شفاء 83 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 737 ألفا و 107 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2148 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة جراء الإًابة بالفيروس .

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 24 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 549 ألفا و810 إصابات، كما سجلت شفاء 27 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 538 ألفا و966 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و839 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 713 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و82 ألفا و774 إصابة، كما سلجت شفاء 1042 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 2 مليون و47 ألفا و266 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 23 ألفا و859 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة 15 حالة جديدة.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات و310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و262 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ثلاث وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 14 ألفا و782 حالة، وسجلت 135 إصابة جديدة/ ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 950 ألفا و223 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 932 ألفا و565 حالة، وذلك عقب تسجيل شفاء 144 حالة جديدة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 28 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 11 ألفا و661 حالة، كما سجلت 4 آلاف و665 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 963 ألفا و655 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 894 ألفا و77 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و677 حالة شفاء جديدة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 198 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 210 آلاف و921 إصابة، كما سجلت شفاء 151 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 144 ألفا و753 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و83 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 وفيات جديدة .