إقبال كبير على أجنحة وزارة السياحة في «إيديكس 2021»

شهدت أجنحة وزارة السياحة والآثار المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» في نسخته الثانية، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي واستمرت فعالياته حتى اليوم، إقبالا كبيرا من زائري المعرض للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والمتميزة.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت في هذا المعرض بثلاثة أجنحة تم خلالها عرض النشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وعرض الأفلام الدعائية التي تبرز التنوع الذي يتمتع به، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على جميع مشاركي وزائري المعرض.

اختتام فعاليات «إيديكس 2021»



جدير بالذكر أن فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري بمشاركة ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة وبمشاركة 70 وفدا دوليا كممثلين رسميين للمشاركة في الحدث رفيع المستوي.