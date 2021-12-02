الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقبال كبير على أجنحة وزارة السياحة في «إيديكس 2021»

جناح وزارة السياحة
جناح وزارة السياحة والاثار

شهدت أجنحة وزارة السياحة والآثار المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» في نسخته الثانية، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي واستمرت فعالياته حتى اليوم، إقبالا كبيرا من زائري المعرض للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والمتميزة.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت في هذا المعرض بثلاثة أجنحة تم خلالها عرض النشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وعرض الأفلام الدعائية التي تبرز التنوع الذي يتمتع به، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على جميع مشاركي وزائري المعرض.

اختتام فعاليات «إيديكس 2021»


جدير بالذكر أن فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري بمشاركة ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة وبمشاركة 70 وفدا دوليا كممثلين رسميين للمشاركة في الحدث رفيع المستوي.

وزارة السياحة والآثار معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية ايديكس ٢٠٢١ المقصد السياحي المصري المواد الدعائية الهدايا التذكارية الوسائل العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ألمانيا تفرض إغلاقًا على الأشخاص غير الحاصلين على لقاح ضد كورونا

«لا تبكي دموعك غالية».. لماذا صفق رشوان توفيق للشيخ مبروك عطية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان