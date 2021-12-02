بـ400 مليون يورو.. 4 بنود ضمن اتفاق التعاون المالي بين مصر وأسبانيا

بعد توقيعه أمس ..تقاصيل اتفاق التعان المالى بين مصر وأسبانيا

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاق التعاون المالي مع مملكة أسبانيا، والذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مع بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة أسبانيا، في إطار فعاليات زيارة رئيس وزراء مملكة أسبانيا لمصر، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات.

“الدستور” ترصد فى السطور التالية تفاصيل الاتفاق..

يتضمن اتفاق التعاون المالي الجديد مع مملكة أسبانيا، إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، بزيادة 100 مليون يورو عن الاتفاق السابق بقيمة 300 مليون يورو، بما يدعم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتوسع في مجالات التعاون الجديدة.

يتم التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى التمويل الإنمائي الميسر لتوريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني.

تقديم الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها.

تعزيز ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية فى قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والعديد من المشروعات الأخرى.

فى سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، خلال يوليو الماضي، لبحث التعاون فى المجالات المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، في إطار اتفاق التعاون المالي الجاري الذي تبلغ قيمته 300 مليون يورو، والذي يتم تنفيذ عدد من المشروعات من خلاله من بينها مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.

وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا منذ 2012 نحو 190 مليون يورو تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحي وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.