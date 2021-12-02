غادة جبارة تكشف لـ«الدستور» المشروعات المستقبلية لأكاديمية الفنون

كشفت د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن مشروعات الأكاديمية المستقبلية؛ وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها رئيسًا لأكاديمية الفنون لمدة 4 سنوات.

وأكدت غادة أنها جاءت من أجل إتمام ملفين هما "الناحية التعليمية، رقمنة الأكاديمية"، مشيرة إلى أنها تعمل على ملف التعليم الخاص بأكاديمية الفنون منذ سنوات، لافتة إلى دورها في عودة أكاديمية الفنون خلال الفترات القادمة أن تشارك الأكاديمية في المؤسسات التعليمية الدولية خلال الفترة القادمة.

وقالت غادة، لـ"الدستور"، إنه منذ توليها مسئولية تسيير أعمال أكاديمية الفنون فى يوليو الماضى بعد بلوغ د.أشرف زكي السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته للأكاديمية وفقًا لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية إلى أن عدد الفعاليات التي أنجزت كانت محط أنظار الجميع؛ سواء بافتتاح مسرح الدكتورة الراحلة نهاد صليحة، وافتتاح المعهد العالى للفنون السينمائية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، لافتة إلى أنه من المقرر افتتاح مسرح الدكتور الراحل فوزي فهمي قريبًا.

وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين غادة جبارة رئيسًا لأكاديمية الفنون لمدة 4 أعوام بناءً على ترشيح من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي هنأت غادة وحثّتها على استمرار تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على جميع المستويات، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية ودعم القيم الإيجابية في نفوس الطلاب والتي من شأنها نشر الوعي والارتقاء بالمجتمع، مؤكدة ثقتها فى تواصل النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية.

وشغلت الدكتورة غادة جبارة منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018 وتخرجت في المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج 1990 كما تولت رئاسة القسم، ثم وكيلاً للمعهد وأخيرا عميدا للمعهد العالى للسينما من ٢٠١٣ - ٢٠١٦، ووكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ بقسم المونتاج واختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتواره، حققت من خلال موقعها كعميد لمعهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وحققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتًا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائى وكان ودبى وفينيسيا وغيرها.