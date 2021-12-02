الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة يكشف نقص أطباء الأمراض المزمنة بمستشفيات أسيوط

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزارة الصحة، بشأن نقص الأطباء بمستشفيات أسيوط بشكل عام، وبشكل خاص في مستشفى مركز ساحل سليم.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن المواطنين يعانون بمستشفى ساحل سليم من عدم وجود أطباء باطنة، وقلب، وكلى، وأطباء متخصصين للعناية المركزة، هذا فضلا عن التعطل المستمر لجهاز وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وكشفت «السعيد» عن أنه بالتواصل مع مدير المستشفى أفاد بعدم وجود أطباء بالمستشفى بسبب نقلهم، كما أن وكيل وزارة الصحة بأسيوط لم يحل المشكلة أيضا للأسف.

وأكدت أن قرارات نقل الأطباء وإخلاء أماكنهم في الوقت الذي لا يجد فيه المرضى من يعالجهم، تعتبر قرارات خاطئة. 

وفي تصريحات سابقة خلال سبتمبر الماضي، كشفت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد عن أن مصر ضمن الدول التي تعاني نقصا في عدد الأطباء، رغم أن عدد خريجي كليات الطب في مصر سنوياً يبلغ 9 آلاف طبيب سنوياً، قائلة: "لكن هذا بالنسبة لعدد السكان قليل، وأيضاً نسبة للأطباء المصريين الذين يعملون خارج مصر". 

وأوضحت أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بالقطاع الطبي، خاصة بعد ثورة يناير، ومروا بقانون 14 لسنة 2014 قائلة: «هذا القانون أحدث طفرة في توفير المخصصات المالية للقطاع الطبي، لكن رغم ذلك فإنه قبل ثورة 30 يونيو لم يكن هناك تركيز في ملفات الصحة بشكل قطاعي وأكثر عمقاً وبشكل جدي».

وقالت وزيرة الصحة: «كانت الدولة قبل 30 يونيو تعمل على علاج المشكلة بعلاج الأعراض وليس المرض نفسه، ومشكلة الأطباء في مصر أكبر من كونها مادية، فهي تتعلق بفكرة السيستم والكارير والتعليم وبيئة المجتمع، وعناصر أخرى مثل احترام المجتمع للأطباء وتدريبهم على التكنولجيا».

الحزب المصرى الديمقراطى قانون حزب وزارة الصحة مجلس النواب الدكتورة هالة زايد الغسيل الكلوي النائبة سناء السعيد مركز ساحل سليم مستشفيات أسيوط

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