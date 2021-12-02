الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحدث طائرة بدون طيار أمريكية في حقيبة الظهر

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

عرضت شركة "AeroVironment" ومقرها في كاليفورنيا فى جناحها طائرة بدون طيار يتم تجميعها وتفكيكها بحيث توضع فى حقيبة الظهر، وتدار بواسطة بطارية صغيرة، يتم إطلاقها باليد، وتتمتع بقدرات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهرو- ضوئية و كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتعمل هذه الطائرة- الموجهة عن بعد- مصاحبة لقوات المشاة وتوفر لهم تغطية كاملة في نطاق العمليات، ويمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح.

عادة ما يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة كمبيوتر محمولة صغيرة أو أجهزة تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر، عبر تردد هوائي راديو صغير، يمكن تنزيل صور الفيديو من الطائرات بدون طيار وعرضها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة الأخرى.

تتم عملية إطلاقها باليد أو عن طريق مدرج خاص، هناك أيضًا طائرات ذات أجنحة دوارة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا، يدخل جيل جديد من الطائرات بدون طيار الصغيرة جدًا الخدمة، والتي يمكن حملها في يد جندي وتستخدم للاستطلاع قصير المدى للغاية، مثل الاستكشاف حول المباني الداخلية، بعضها صغير جدًا لدرجة أن لديها أجنحة ترفرف بسرعة مماثلة لأجنحة الطيور.

ويعد تسليح هذه الطائرات بدون طيار هو نتيجة منطقية، لكن صغر حجمها يجعل تحميل الصواريخ والبنادق على مركبات جوية صغيرة تحديًا ديناميكيًا كبيرًا.

وقد أدى ذلك إلى قيام بعض الشركات بتجربة تحويل الطائرات بدون طيار الصغيرة إلى ما يسمى "الذخائر المتسكعة" أو "طائرات كاميكازي بدون طيار"، والتي تطير في اتجاه واحد إلى أهدافها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

وزير التعليم يكشف حقيقة «الامتحان الكامل» للصف الرابع الابتدائي

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة