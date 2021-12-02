أحدث طائرة بدون طيار أمريكية في حقيبة الظهر

عرضت شركة "AeroVironment" ومقرها في كاليفورنيا فى جناحها طائرة بدون طيار يتم تجميعها وتفكيكها بحيث توضع فى حقيبة الظهر، وتدار بواسطة بطارية صغيرة، يتم إطلاقها باليد، وتتمتع بقدرات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهرو- ضوئية و كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتعمل هذه الطائرة- الموجهة عن بعد- مصاحبة لقوات المشاة وتوفر لهم تغطية كاملة في نطاق العمليات، ويمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح.

عادة ما يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة كمبيوتر محمولة صغيرة أو أجهزة تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر، عبر تردد هوائي راديو صغير، يمكن تنزيل صور الفيديو من الطائرات بدون طيار وعرضها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة الأخرى.

تتم عملية إطلاقها باليد أو عن طريق مدرج خاص، هناك أيضًا طائرات ذات أجنحة دوارة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا، يدخل جيل جديد من الطائرات بدون طيار الصغيرة جدًا الخدمة، والتي يمكن حملها في يد جندي وتستخدم للاستطلاع قصير المدى للغاية، مثل الاستكشاف حول المباني الداخلية، بعضها صغير جدًا لدرجة أن لديها أجنحة ترفرف بسرعة مماثلة لأجنحة الطيور.

ويعد تسليح هذه الطائرات بدون طيار هو نتيجة منطقية، لكن صغر حجمها يجعل تحميل الصواريخ والبنادق على مركبات جوية صغيرة تحديًا ديناميكيًا كبيرًا.

وقد أدى ذلك إلى قيام بعض الشركات بتجربة تحويل الطائرات بدون طيار الصغيرة إلى ما يسمى "الذخائر المتسكعة" أو "طائرات كاميكازي بدون طيار"، والتي تطير في اتجاه واحد إلى أهدافها.