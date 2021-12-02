محافظ بني سويف يلتقي وفداً من وزارة الرياضة للتحضير لمنتدى شباب شمال الصعيد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، وفداً من وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتنظيم المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد، والمقرر إقامته بمحافظة المنيا.

حضر اللقاء: الدكتورة راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة بالبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، وأسامة الصياد مدير إدارة البرلمان، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الشباب، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، ومحمود جابر المتحدث الرسمي باسم شباب برلمان شباب مصر.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المنتديات الشبابية في تنمية الوعي لدى الشباب والوصول لتصورات عملية للاستفادة من القدرات والإمكانات الشبابية وإدماجها في الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأن هذه الفترة "منذ توليه المسؤولية في البلاد" والشباب في محور اهتمام من منطلق إيمان الرئيس بقدرات الشباب المصري على دفع جهود التنمية في شتى المجالات ، وأنهم قوة الحاضر والأمل في مستقبل مشرق، وذلك ما تمت ترجمته عملياً بداية من 2016 حتى يومنا هذا، والتي بدأت بإقامة فعاليات شبابية محلية وإقليمية وعالمية وتمكين فعلي للشباب من خلال مشاركتهم الفعلية في إدارة الدولة المصرية بشكل عملي وغير مسبوق.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف حالياً تعمل بإدارة وقيادة شابة ، مع تكامل الخبرات المحلية الحالية، لاسيما وأن المحافظة حاليا بها أصغر محافظ شاب في تاريخ مصر، ويعاونه اثنان من الشباب، وذلك كان حافزاً للاستمرار في تحويل فكر ورؤية القيادة السياسية لواقع عملي على أرض المحافظة وإتباع نفس النهج وتنظيم فعاليات على غرار الفعاليات الشبابية الكبرى التي أطلقتها الدولة تحت إشراف ودعم مباشر من القيادة السياسية.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم "على مدار عامين "تشكيل مجلس استشاري للشباب يضم خيرة عقول أبناء المحافظة ، وتنفيذ مبادرة تأهيل وتمكين لمجموعة كبيرة من الشباب، وإسناد مهام قيادية لهم " تطوعاً" لمساعدة رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية،وأسفر ذلك عن نتائج ومشروعات تنموية أسهمت بشكل واضح في إثراء منظومة العمل الإداري والتنفيذي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الشباب عنصر فاعل في الخطة التنموية للدولة على أرض المحافظة ومتابعة والإشراف على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"لتطوير الريف، وكذا مبادرات دعم قطاع الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ، وغيرها من الأعمال التي عكست قدرة شباب المحافظة على العطاء والاندماج الإيجابي في دعم الرؤية التنموية المصرية.

ومن جانبهم أكد مسؤولو المبادرة من وزارة الشباب والرياضة ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم خطة الجولة في مجال تمكين الشباب ،معربين عن سعادتهم بما تم في بني سويف كمحافظة رائدة في هذا المجال، خاصة وأنها تعمل من خلال قيادة شابة وهو الدكتور محمد هاني غنيم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة بالبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، أن المبادرة تدور محاورها حول التوعية بمبادرة "حياة كريمة" وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري، ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة.