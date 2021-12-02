«الشباب والرياضة» بالإسماعيلية يمنع الموظفين غير المطعمين ضد كورونا من دخول المديرية

منع المسؤولون عن التوقيع في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية دخول أي موظف من المديرية إلا بعد إظهار شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد بدأت، أمس الأربعاء، في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الخاصة بعدم السماح لأى مواطن أو موظف بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد من حصوله على لقاح فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الأول من شهر ديسمبر.

وشهد ديوان حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، إصدار محمود الصوري، رئيس الحي قرار بعدم دخول أى فرد غير حاصل على اللحاق والتزام الحي بتطبيق قرار مجلس الوزراء واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بمنع دخول المواطنين والموظفين إلى المصالح الحكومية إلا بعد إظهار ما يثبت تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قد أكد أن الوزارة وجهت المحافظات بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الخاصة بعدم السماح لأي مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر.

يشار إلى أنه تم التشديد على المحافظات أيضًا بأهمية الاستمرار فى متابعة خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة pcr، وخصم اليوم من رصيد إجازاته.