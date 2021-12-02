الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هروب متهم من محكمة قطور في الغربية

متهم
متهم

تمكن مسجل شقي خطر من الهرب من أفراد الشرطة المكلفين بالحراسة بعدما غافلهم المتهم أثناء تواجدهم بمحكمة قطور الجزئية لعرضه على النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، بتمكن أحد المتهمين المسجلين جنائيا من مغافلة قوة الحراسة أثناء اقتياده لمحكمة قطور الجزئية لعرضه على النيابة العامة في قضيتي كسر مراقبة بعد ضبطه بكمية من المخدرات وسلاح أبيض.

انتقل مدير أمن الغربية واللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وقيادات الأمن العام للمحكمة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهم للقبض عليه.

كان رجال مباحث مركز قطور قد تمكنوا من ضبط المتهم المطلوب في قضية كسر مراقبة، وعثر بحوزته على مواد مخدرة وسلاح أبيض، ولاذ المتهم بالفرار بعدما غافل قوة التأمين المكلفة بالحراسة.

مسجل شقي خطر الهرب محكمة قطور الغربية مركز قطور

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