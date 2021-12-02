رئيس جنوب إفريقيا يصل كوت ديفوار في زيارة لمدة 72 ساعة

وصل رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" إلى عاصمة كوت ديفوار أبيدجان في زيارة رسمية تستغرق 72 ساعة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس "رامافوزا" لكوت ديفوار تعد الأولى من نوعها منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين أبيدجان وجوهانسبرج عام 1992.

ومن المقرر أن يغادر رئيس جنوب إفريقيا كوت ديفوار غد الجمعة، بعد عقد لقاء مع نظيره الإيفواري "الحسن أواتارا" في قصر الرئاسة الإيفواري وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وكان رئيس البنك الإفريقي للتنمية " أكينومي أديسينا"، قد أعلن تأجيل موعد عقد منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي كان مقررا له هذا الأسبوع في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بسبب ظهور متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا (كوفيد-19).

فيما رجح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن تدخل بلاده قريبًا في الموجة الرابعة من وباء كورونا، في حال استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

وقال رامافوزا، في خطاب متلفز أورده موقع (ذا ساوث أفريكان) الجنوب أفريقي: "يتزامن تحديد السلالة الجديدة (أوميكرون) مع تسجيل زيادة مفاجئة في إصابات كورونا؛ فإذا استمرت الحالات في الارتفاع، يمكننا أن نتوقع ظهور موجة رابعة من العدوى في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعلن الرئيس تشكيل مجموعة عمل لمناقشة إمكانية جعل اللقاحات إلزامية، بالنظر إلى أنه حتى الآن لم يحصل على اللقاح سوى 35 في المائة فقط من السكان البالغين، ولا يزال هناك الكثير من التردد بين المواطنين حول مسألة التطعيم.