الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يصل كوت ديفوار في زيارة لمدة 72 ساعة

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

وصل رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" إلى عاصمة كوت ديفوار أبيدجان في زيارة رسمية تستغرق 72 ساعة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس "رامافوزا" لكوت ديفوار تعد الأولى من نوعها منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين أبيدجان وجوهانسبرج عام 1992.

ومن المقرر أن يغادر رئيس جنوب إفريقيا كوت ديفوار غد الجمعة، بعد عقد لقاء مع نظيره الإيفواري "الحسن أواتارا" في قصر الرئاسة الإيفواري وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وكان رئيس البنك الإفريقي للتنمية " أكينومي أديسينا"، قد أعلن تأجيل موعد عقد منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي كان مقررا له هذا الأسبوع في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بسبب ظهور متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا (كوفيد-19).

فيما رجح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن تدخل بلاده قريبًا في الموجة الرابعة من وباء كورونا، في حال استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

وقال رامافوزا، في خطاب متلفز أورده موقع (ذا ساوث أفريكان) الجنوب أفريقي: "يتزامن تحديد السلالة الجديدة (أوميكرون) مع تسجيل زيادة مفاجئة في إصابات كورونا؛ فإذا استمرت الحالات في الارتفاع، يمكننا أن نتوقع ظهور موجة رابعة من العدوى في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعلن الرئيس تشكيل مجموعة عمل لمناقشة إمكانية جعل اللقاحات إلزامية، بالنظر إلى أنه حتى الآن لم يحصل على اللقاح سوى 35 في المائة فقط من السكان البالغين، ولا يزال هناك الكثير من التردد بين المواطنين حول مسألة التطعيم.

أبيدجان كوت ديفوار جنوب أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«العربية»: أنباء عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية

الداخلية تضبط مقبرة أثرية عثرت عليها «عصابة» فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة